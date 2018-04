L’antieroina Ryuko di Eldo Yoshimizu torna in libreria

Roma – Dopo il successo del primo libro dedicato all’antieroina Ryuko, il mangaka indipendente Eldo Yoshimizu conclude il capitolo conclusivo dell’opera. Dal 26 aprile arriverà in libreria Ryuko volume 2; il maestro presenterà il libro in Italia in due imperdibili appuntamenti: al Napoli Comicon dal 28 aprile al 1 maggio presso lo stand BAO Publishing e al POPstore di Torino il 3 maggio dalle 17:30 per presentazione e firmacopie. In queste due occasioni sarà possibile trovare anche l’edizione del volume con cover variant limitata a 300 copie.

Dopo averla lasciata fra URSS e Afghanistan, a cavallo tra passato e presente, ritroviamo Ryuko più spietata che mai sulle tracce di sua madre. In sella a una motocicletta e sempre con una pistola in pugno, l’antieroina del maestro giapponese dal tratto affilato porta a conclusione la sua epopea per il riscatto dell’onore senza lasciare tregua al lettore, in un susseguirsi di scontri e rivelazioni. Eldo Yoshimizu, erede moderno del genere “gekiga”, con Ryuko racconta una storia complessa, stratificata, fatta di obblighi morali, desiderio di giustizia e intrisa di intrighi internazionali.

Eldo Yoshimizu è un artista, scultore e mangaka indipendente giapponese. Nato a Tokyo nel 1965, ha studiato Belle Arti all’Università di Tokyo. Le sue opere, cui si è dedicato prima dei manga, sono state esposte in Giappone e all’estero. Nel 2011 scrive e disegna Ryuko, un manga noir in due parti pubblicato nel 2015 in Francia da Lézard Noir e nel 2017 in Italia da BAO Publishing.