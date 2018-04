Ultimo giorno dei casting di X-Factor 2018 a Roma

ROMA – Sono partite da Roma le selezioni dei nuovi talenti di X Factor 2018.

I tre giorni capitolini di casting si chiuderanno oggi, 30 aprile.

Sono in migliaia gli aspiranti cantati che si sono presentati all’Auditorium Parco della Musica per realizzare il loro sogno.

Ma la sfida non è finita.

Dopo la tappa capitolina, i casting di X Factor 2018 proseguiranno al nord.

La destinazione sarà svelata prossimamente.

Per iscriversi ai casting basta registrarsi sul sito di X Factor e compilare il form.