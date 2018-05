Frah Quintale e Giorgio Poi firmano Missili, il singolo prodotto da Takagi e Ketra

ROMA – Amore tormentato in “Missili”, il nuovo singolo di Frah Quintale scritto in collaborazione con Giorgio Poi, che canta il ritornello.

Prodotto dal duo d’oro dell’industria musicale Takagi e Ketra, il brano è pubblicato su etichetta Undamento.

Presentato in anteprima al concertone del Primo Maggio, Missili è disponibile su Spotify e su tutti gli altri digital store.

“Regardez Moi”, le date del tour estivo

Si è concluso il tour invernale di Frah Quintale, che torna con nuove date per i concerti estivi di “Regardez Moi”.

Ecco i primi appuntamenti annunciati.

25-05-2018 SEGRATE (MI) – MI AMI 2018 / Musica Importante A Milano

01-06-2018 MARINA DI CAMEROTA (SA) – Meeting del Mare

09-06-2018 CECCANO (FR) – Ciociaria Open Air 2018

15-06-2018 COSENZA – Be Alternative Festival • 15 e 16 Giugno • Castello Svevo

03-07-2018 BOLOGNA – BOtanique

11-07-2018 Arezzo • Men/Go Music Fest 2018 • 11/14 Luglio • Parco il Prato

13-07-2018 TORINO – Willie Peyote + Frah Quintale / Flowers Festival

05-08-2018 LAMEZIA TERME (CZ) – Color Festival