ROMA – Le due voci più rappresentative del trap italiano insieme per la prima volta.

E’ uscito “Peace & Love”, singolo nato dalla collaborazione di Ghali e Sfera Ebbasta con il produttore Charlie Charles.

Il brano è disponibile a QUESTO LINK.

“Peace & Love”

TESTO

Mamma, devi stare calma

Se fumo qualche canna

E sono ancora sveglio quando gli altri vanno a nanna

No, non mi piace la bianca

Una pussy nera e una gialla

Esco di casa, ho una scarpa diversa dall’altra, uoo

Cambio la tipa come cambio flow

Lei vuole entrare nel back allo show

Vuole nel back tutta quanta la squad

Vuole ballare sì, con l’hula hoop

Strani giochetti con il lollipop (skrt skrt), huh

Lasciami il numero e baby ti richiamerò, ehi

Quando vedo i paparazzi faccio un backflip, uh

La mia tipa nuda guarda Netflix, yah

Dentro al Backwoods tutta Sherwood

No sceriffo, non mi prendi

Tutti ce l’hanno con me (eh)

Vi voglio bene lo stesso (eh)

Puoi anche chiamarla toilette (eh)

Ma esci sempre con un cesso, (eh), huh

Io se fumo divento Superman, Superman, eh

Ho una tipa che la fa su per me, su per me, eh

Torno a casa facendo il moonwalk

Oh-uoo, oh-uoo

Mi amano tutti, potrei fare l’autostop

Oh-uoo, oh-uoo

Ho sempre gli occhi chiusi come a Tokyo (skrt, skrt)

E sono sempre al cell come un robot

Il tuo nuovo disco è un autogol (skrt, skrt)

Abbraccio chi mi odia, peace and love

Quanta ne vuoi?

Cinque paia

Sono un top boy (Sto)

Sempre in aria

Il flow ti trrr (tu-tu-tu), ti mitraglia

Basta che poi (poi), non dici: “Ahia!”

Sul rooftop dell’Himalaya, (uoo)

Dragone, sputo fire

Ho un milione, dentro una topaia

Che viaggione, bon vojage! (ehi)

A lei piacciono i miei dreadlocks (heh)

Quanti rapper nel mio Death Note (heh)

Dovrei fare un po’ di detox (heh)

Ma faccio un tiro e vado al McDo’ (ahahah)

Quanto è brutto avere tutto

Nei tuoi occhi zero fame

Estinguo rapper come il mutuo

Distinguo un frate da un infame, uh

Ehi, non fare così, I love you

Dove vivo il taxi non arriva più

Casa mia baby è un ghetto show room

Ti darò il mio quore con la “Q”

Torno a casa facendo il moonwalk

Oh-uoo, oh-uoo

Mi amano tutti, potrei fare l’autostop

Oh-uoo, oh-uoo

E ho sempre gli occhi chiusi come Tokyo (skrt, skrt)

E sono sempre al cell come un robot

Il tuo nuovo disco è un autogol (skrt, skrt)

Abbraccio chi mi odia, peace and love