“È ora de partì per un viaggio! Destinazione? La cucina vera, di sostanza e della tradizione. E c’è solo una categoria di persone che conosce bene quello che cerco: i camionisti.

Voglio capire se è vera la famosa leggenda che dove si fermano loro se magna bene…”

ROMA – Chef Rubio torna sulla strada alla scoperta dell’Italia più vera per scovare le leggendarie trattorie dei camionisti. “Segui i camionisti, mangerai bene e a poco prezzo” sarà il suo mantra nel nuovo format “CAMIONISTI IN TRATTORIA”.

6 episodi da 60 minuti ciascuno in prima tv assoluta su DMAX (canale 52 del digitale terrestre) da giovedì 10 maggio alle ore 21:25.

Rubio scoverà luoghi incredibili, viaggiando su e giù per il Belpaese, fermandosi in quei locali speciali che si riconoscono subito perchè hanno il parcheggio pieno di tir. Ristoranti in prossimità delle reti stradali, che offrono il miglior rapporto qualità/prezzo, spesso luoghi segreti, vere e proprie “chicche” conosciute solo da una ristretta clientela di affezionati.

CAMIONISTI IN TRATTORIA

In ogni puntata Rubio percorrerà un tratto stradale in compagnia di 3 diversi camionisti, che a staffetta lo ospiteranno a bordo dei propri mezzi per portarlo nel loro “posticino” preferito. Arrivato in trattoria, Rubio interagirà con cuochi e proprietari, entrerà nelle cucine, si farà raccontare le specialità del posto e poi, insieme agli altri camionisti, proverà il menù suggerito dalla sua guida. Il viaggio proseguirà camionista dopo camionista, trattoria dopo trattoria e sarà l’occasione per scoprire il mondo dei truck driver, le loro storie e come si fa a “vivere”, giorno dopo giorno, sulla strada. Alla fine di ogni puntata, Rubio dovrà decidere chi dei 3 compagni di viaggio è stato la migliore guida, quello con cui ha vissuto l’esperienza più interessante… su tutti i fronti!

Camionisti in trattoria è un vero racconto gastronomico ma soprattutto un ritratto del nostro paese dal punto di vista di chi lo conosce come il palmo della propria mano: i guidatori di tir che macinano chilometri e che, come “marinai di terra”, sono a conoscenza di segreti che non vengono rivelati al primo che passa. Per farsi aprire le porte delle più buone e nascoste trattorie d’Italia, Rubio verrà iniziato alla vita da camionista, provando sulla propria pelle il loro stile di vita.

Camionisti in trattoria è una produzione NonPanic – A cura di: Massimo Righini

Regia: Marco Manes – Produzione esecutiva: Anna Crocetta

DMax è visibile al Canale 52 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 136, 137 e Tivùsat Canale 28. La serie sarà disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play).