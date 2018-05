Stelle o Sparo, il primo graphic novel di Nova

Roma – Un’autrice con un mondo da raccontare, una voce diversa e preziosa arriva dal 24 maggio in libreria, si chiama Nova e debutta con il suo primo graphic novel intitolato Stelle o Sparo.



Nata nel 1984, come i Gremlins e Freddy Krueger, con i quali condivide ideali e sogni, Nova racconta la storia Ed e Stella, due amiche in vacanza per liberarsi dall’angoscia che attanaglia la vita di ogni giorno e impedisce di andare avanti. Stella è bloccata nelle sue paranoieda un po’, così Ed la costringe a partire per un viaggio. Si ritrovano su un’isola sperduta che il turismo ha dimenticato, e ne conoscono gli abitanti. Passano le giornate come se fossero pirati, esplorando e carpendo ciò che possono da ciò che le circonda, per capire ciò che hanno dentro. A osservarle, presente ma quasi invisibile, c’è Cosmo, un bambino “figlio dell’isola”, con un enorme dolore dentro.

Per Stella diventerà importante. Perché forse è solo prendendo in mano il dolore degli altri che comprendiamo la forma del nostro. E se accendiamo le stelle, non esiste oscurità capace di farci paura.

Nova, voce della generazione cresciuta negli anni ’90, disegna un diario di viaggio che esorcizza il nostro presente e “la paura del buio”, perché la luminosità delle stelle si può vedere davvero solo a notte fonda.

Un piccolo gioiello da leggere tutto d’un fiato, una storia di amicizia ma anche un racconto per ritrovare se stessi, perché la gente va nei posti più assurdi, “Tipo l’India, il Tibet. Posti enormi.” ma se “ti cerchi in un posto piccolo magari ti trovi“.

Stelle o Sparo è disponibile anche con cover variant disegnata da Zerocalcare in edizione limitata di 2000 copie numerate in esclusiva per La Feltrinelli.

Nova sarà in giro per l’Italia a farsi conoscere e a firmare copie.

IL TOUR:

21 maggio, Bologna

Data insieme a Zerocalcare presso La Feltrinelli piazza Ravegnana. Ore 15.00 inizio firma copie. Ore 18.00 Incontro. A seguire, ripresa del firma copie.

24 maggio, Firenze

Data insieme a Zerocalcare presso La Feltrinelli RED piazza della Repubblica. Ore 15.00 inizio firma copie. Ore 18.00 Incontro. A seguire, ripresa del firma copie.

25-27 maggio, ARF! Roma

Firmacopie allo stand BAO Publishing.

29 maggio, Milano

La Feltrinelli Galleria Vittorio Emanuele II, ore 18:30. Presentazione e firma copie.

31 maggio, Pescara

La Feltrinelli Via Trento 12, ore 18:00. Presentazione e firma copie.

14 giugno, Roma

Festival Bande de Femmes 2018 presso Libreria Tuba.