Cinquanta Sfumature di Rosso, la versione estesa in dvd e blu-ray

ROMA – Il sensazionale successo mondiale tratto dalla trilogia di romanzi bestseller di E.L. James torna con il decisivo capitolo finale dell’affascinante e misteriosa storia che ha conquistato il mondo intero.

E’ da oggi disponibile in DVD, BLU-RAY, 4K ULTRA HD e DIGITAL HD Cinquanta Sfumature Di Rosso nella versione estesa e cinematografica con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

La versione estesa

In aggiunta alla versione cinematografica, Cinquanta Sfumature Di Rosso arriverà in una versione estesa mai vista prima (più lunga di cinque minuti), e potrà contare su contenuti extra esclusivi, tra cui interviste al cast, contenuti dietro-le-quinte e una scena eliminata. Più passione, dramma e suspense sono garantiti!

La trilogia completa

Sempre da oggi saranno disponibili in DVD e BLU-RAY anche la trilogia completa con la versione estesa del terzo film e l’imperdibile cofanetto da collezione a 6 dischi comprensivo dei 3 film, 3 dischi bonus con oltre 90 minuti di contenuti speciali, il libro fotografico da 32 pagine, 3 cartoline esclusive e uno speciale O-ring.

CONTENUTI EXTRA ESCLUSIVI DEL FORMATO BLU-RAY E 4K ULTRA HD:

Conversazione con EL James e Eric Johnson – Una conversazione informale tra EL e Eric in cui parlano del film, dei loro momenti favoriti e di tanti altri argomenti

Video musicali”For You (Cinquanta Sumature Di Rosso)” – Liam Payne & Rita Ora

“Capital Letters” – Hailee Steinfeld & BloodPop®

“Heaven” – Julia Michaels

CONTENUTI EXTRA NEL FORMATO DVD, BLU-RAY E 4K ULTRA HD:

Scena eliminata – Hickey and Apology

The Last Journey – I fan potranno seguire non solo Ana e Christian, ma anche nuovi e ritrovati personaggi in questo dietro le quinte di Cinquanta Sfumature Di Rosso

Christian & Ana raccontati da Jamie & Dakota – Rivivete i film precedenti e scoprite come sia Ana che Christian sono cambiati…e come entrambi gli attori hanno vissuto questa esperienza