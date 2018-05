Amici 17, le assegnazioni per l’ottavo serale

ROMA – Manca ormai poco alla finale di Amici 17.

I ragazzi si stanno preparando per affrontare al massimo la semifinale, in programma per domenica 27 maggio.

Restano in gioco Emma e Irama per la Squadra Bianca e Carmen, Einar e Lauren per la Squadra Blu.

Le nuove assegnazioni

Squadra Bianca

Emma: True coloros, Dead man walking (inedito)

Irama: Sceglimi (inedito), Io vorrei… non vorrei… ma se vuoi

Squadra Blu

Carmen: Nel blu dipinto di blu

Einar: Vedrai vedrai, Domani è un altro giorno

Lauren: Etienne (Luca Tommassini), Show Me How You Burlesque (Luca Tommassini)