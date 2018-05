Gatto Panceri torna con “Pelle d’oca e lividi”

ROMA – Un’istantanea schietta e sincera delle condizioni morali in cui vive la maggior parte della gente nel mondo di oggi. È il nuovo singolo di Gatto Panceri, ‘Pelle d’oca e lividi’. Una ballad dalle influenze strumentali e corali di ispirazione soul che, sul finale, si apre con un inserto ‘rappato’ da Gatto stesso.

‘Pelle d’oca e lividi’ rivela nel testo anche una sorpresa: una parolaccia sottointesa che, però, non viene pronunciata dal cantautore. E’ il ‘grido’ di una chitarra distorta, rivolto a un uomo probabilmente reo di femminicidio.

Negli store da domani, 25 maggio, il brano è la title track dell’album di inediti che uscirà in contemporanea per l’etichetta ‘Hit Rainbow Srl’ di Roby Facchinetti e distribuito da ‘Artist First’. Diciannove tracce frutto del lavoro degli ultimi quattro anni. Nel disco, Panceri ha vestito i panni di One Man Band, facendo quasi tutto da solo nel suo studio, il Bordo’ Dimension. L’artista è così, non solo autore dei testi, ma anche arrangiatore, produttore unico artistico e esecutivo. Il disco è disponibile in distribuzione fisica sul portale www.musicfirst.it e sul sito www.amazon.it.