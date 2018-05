Temptation Island Vip, Simona Ventura verso la conduzione

ROMA – Simona Ventura sarebbe stata scelta da Mediaset come conduttrice di Temptation Island Vip. A dare l’indiscrezione è il sito di Davide Maggio che anticipa un accordo che “sembra essere fatto”. A quanto pare mancherebbe soltanto la firma si Super Simo.

Se la notizia si dovesse rivelare veritiera, la Ventura rinnoverebbe ancora il suo recente sodalizio con Mediaset e la Fascino. Sodalizio che ha riportato la conduttrice di Chivasso in televisione. Prima con l’esperienza a Selfie – Le cose cambiano e poi con quella – ancora in corso – ad Amici, come giudice della commissione esterna.

Temptation Island Vip, a differenza della sua versione originale, avrà quattro puntate che saranno registrate a fine agosto e andranno in onda non prima di settembre.