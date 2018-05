Hurricane – Allerta Uragano, il nuovo film del regista di Fast and Furious

ROMA – Dal regista di Fast and Furious, Rob Cohen, arriva al cinema dal 27 giugno Hurricane – Allerta Uragano. Protagonisti Toby Kebbell (I fantastici 4, Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, Kong: Skull Island), Maggie Grace (Fear the Walking Dead, Io vi troverò, Lost), Ryan Kwanten (True Blood, Summerland, Dead Silence).

Il trailer



SINOSSI

Venticinque anni dopo la morte del padre, vittima di uno dei tornado cui aveva sempre dato la caccia, Will è un meteorologo del Governo impegnato a studiare Tammy: un uragano in arrivo sull’Alabama che si preannuncia essere il più violento nella storia degli Stati Uniti. Mentre gli abitanti cominciano ad evacuare la zona, Will, suo fratello Breeze e la determinata agente del Tesoro Casey si ritrovano soli in mezzo alla furia dell’uragano e, allo stesso tempo, alle prese con un gruppo di rapinatori che vuole approfittare dell’imminente catastrofe per compiere il colpo del secolo: una rapina da 600 milioni di dollari alla Zecca dello Stato.