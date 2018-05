Parte da Milano il primo instore tour di Irama

ROMA – Un calendario fitto per incontrare i fan.

All’indomani dall’uscita dal talent Amici, Irama girerà l’Italia con diverse tappe instore, per presentare il nuovo album “Plume”, in uscita il prossimo 1 giugno.

Di seguito le prime tappe in calendario, in continuo aggiornamento:

Domenica 10 giugno MILANO – CC Bicocca Village – Viale Sarca, angolo via Chiese – ore 17.00

Lunedì 11 giugno TORINO – CC 8 Gallery – Via Nizza, 262, – ore 17

Martedì 12 giugno ROMA – Discoteca Laziale -Via Giovanni Giolitti, 263 – ore 15.00

Mercoledì 13 giugno EBOLI (SA) – CC Le Bolle – Via Serracapilli, – ore 17

Giovedì 14 giugno MARCIANISE (CE) – CC CAMPANIA S.S. Sannitica 87, Loc. Aurno – ore17

Venerdì 15 giugno CORCIANO (PG) – CC QUASAR -Via Aldo Capitini, 8, – ore 17

Sabato 16 giugno CAMERANO (AN) – CC GROTTECENTER – Via del Campo D’Aviazione, 17 – ore 16.30

Domenica 17 giugno RAVENNA – CC ESP Via M. Bussato, 74 – ore 16.30

Martedì 19 giugno CONEGLIANO (TV) – CC Conè – Via S. Giuseppe, 25, – ore 17

Mercoledì 20 giugno MODENA – CC La Rotonda – Strada delle Morane, 500/14, – ore 17

Giovedì 21 giugno RONCADELLE (BS) – CC ELNOS Shopping -Via Luigi Einaudi, – ore 17

“Plume”

Sono sette i brani che danno vita al disco del giovane cantautore:

Che ne sai Un giorno in più Che vuoi che sia Voglio solo te Per sempre Un respiro Nera

Sarà proprio Nera il primo singolo di lancio.

Il brano, che si candida a essere la nuova hit dell’estate grazie alla sua musicalità leggera e orecchiabile, con un sapore pop ed elettronico inconfondibile, è stato già presentato durante una delle ultime puntate del programma di Maria De Filippi, con un alto gradimento sia della giuria esterna, che dei professori.

Durante la sua permanenza ad Amici, per IRAMA, è stato un susseguirsi di emozioni: all’indomani dell’uscita del singolo “Un giorno in più” presentato in anteprima durante il programma, il brano è balzato al 1°posto della classifica iTunes, e anche gli altri pezzi presentati, sono diventati dei lyric video, cliccatissimi su Youtube, con milioni di views. Le sue foto sui social, contano centinaia di migliaia di like. Un percorso felice per il giovane artista, che prosegue con Plume, un album pieno di sonorità moderne e ricco di suggestioni.

IRAMA

IRAMA, vero nome Filippo Maria Fanti, è un giovane cantautore di grande talento che scopre la passione per la musica da piccolissimo. Il suo nome d’arte deriva da una parola malese che significa ritmo, elemento che gli appartiene e che identifica al meglio la sua indole.

Un talento costruito sulle basi di un contrasto che alberga nei suoi gusti musicali: da una parte la passione per i grandi cantautori italiani (come Francesco Guccini e Fabrizio De Andrè) e le loro opere, dall’altra la ricerca di sonorità e arrangiamenti