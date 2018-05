Suits 8, al posto di Meghan Markle arriva la dottoressa Izzie di Grey’s Anatomy

ROMA – Sarà Katherine Heigl, la dottoressa Izzie Stevens di Grey’s Anatomy, a prendere il posto di Meghan Markle in Suits 8. La bionda attrice sarà Samantha Wheeler, nella prima stagione senza Patrick J. Adams e la neo Duchessa. “È così eccitante essere qui – ha scritto su Instagram l’ex star di Grey’s -. È la prima volta che recito in uno show di cui sono fan”. La Heigl torna in tv, non solo da fan, ma con un ruolo da regular.

Entertainment Weekly ha pubblicato le prime immagini di Katherine sul set. Interpreterà un’avvocatessa decisa e che non ama essere contraddetta. Pronta a tutto per farsi strada, darà del filo da torcere ai suoi colleghi. Non sono esclusi scontri. La nuova stagione di Suits andrà in onda in America a partire dal 18 luglio.