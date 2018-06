ROMA – Slitta al lunedì la finale di Amici 17.

Come già accaduto nelle scorse settimane, il cambio di programmazione accontenta anche la padrona di casa.

Maria De Filippi aveva più volte ribadito che Amici, programma incentrato sui ragazzi, non era adatto per il pubblico del sabato sera.

La proclamazione del vincitore di questa edizione avverrà, dunque, il prossimo 11 giugno.

Eliminata nella semifinale la cantante Emma.

Restano a contendersi il titolo Lauren, Irama, Einar e Carmen.