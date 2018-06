Coma_Cose, dieci nuove date si aggiungono a Estate Tour

ROMA – Si prospetta un’estate piena di live per i Coma_Cose. Il duo milanese ha annunciato dieci nuove date che si aggiungono e completano il calendario di Estate Tour. Nuovi appuntamenti che accompagneranno Fausto Lama e California fino a settembre tra molti dei festival più importanti da Nord a Sud della penisola. Lo spettacolo prevede la formula MCs + batterista già sperimentata durante le date invernali, dove la forza del groove sarà l’elemento chiave per farsi trasportare nel mood crepuscolare dei Coma_Cose. Post Concerto, Anima Lattina, Nudo Integrale e tutti i brani pubblicati finora saranno protagonisti sul palco tra elettronica, urban e cantautorato per far ballare e cantare il pubblico.

Estate Tour nasce della collaborazione tra l’etichetta Asian Fake e Radar Concerti. Di seguito tutte le date del tour, che sono sempre in continuo aggiornamento sulla pagina ufficiale.

Le date