Pigneto a fumetti con Bande de Femmes

Roma – Il Pigneto, quartiere della capitale raccontato da Pasolini e oggi conosciuto e frequentato per i graffiti e la street art, i vintage shop, le piccole librerie e i numerosi club che animano la vita notturna, diventa dal 14 al 16 giugno il regno di fumetto e illustrazioni.

Sta per tornare infatti Bande de Femmes, festival organizzato da Tuba, la Libreria delle Donne di Roma e giunto quest’anno all’edizione numero cinque. L’isola pedonale di Roma est si trasforma per l’occasione in una galleria d’arte a cielo aperto, con incontri, dibattiti, approfondimenti, laboratori e mostre.

Bande de Femmes coinvolge anche quest’anno firme note – Julie Maroh, Silvia Rocchi, Rita Petruccioli, Laura Scarpa, Alice Milani, Tuono Pettinato, Nicolò Pellizzon, Una – edemergenti–Nova, Takoua Ben Mohamed, Eleonora Antonioni, vedendo la partecipazione di tutto il quartiere con librerie, gallerie, biblioteca e locali che si trasformeranno in un grande spazio culturale, esprimendo la vitalità e la vivacità della periferia romana e confermando il ruolo che la Libreria Tuba ha assunto negli anni: spazio politico e culturale femminista, che parte dalle donne per arrivare a tutto il quartiere e alla città intera.

Bande de Femmes, organizzato in collaborazione con Biblioteche di Roma, con il sostegno del MiBACT e di SIAE nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”, propone inoltre la Mostra “Periferie Plurali” che dal 14 al 24 giugno colorerà ben 15 spazi-cultura del Pigneto. Un invito a raccontare la periferia e a immaginare una città che sappia resistere alla frammentazione e risvegliare un sentire comune. Hanno partecipato alla realizzazione fumettiste e fumettisti, illustratrici e illustratori, disegnatrici e disegnatori under 35, che hanno saputo raccontare le storie di genere, diversità e utopie che popolano le periferie delle nostre città.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI con BANDE de FEMMES:

GIOVEDÌ 14 GIUGNO

Tuba

18.00 Vernissage e visita guidata alle mostre di Periferie Plurali Passeggiata in compagnia di una curatrice alla scoperta delle mostre della galleria diffusa

22.30 Due matte parlano di… periferia Con Silvia Rocchi e Takoua Ben Mohamed.

Due matte è una pillola di felicità, una curiosa intervista a specchio tra due autrici. Mentre si intervistano a vicenda in maniera molto informale, si ritrovano catapultate in un ruolo diverso da quello che assumono di solito nei festival, e oltre a rispondere alle domande possono finalmente farne qualcuna anche loro.

Biblioteca Goffredo Mameli

19.00 Presentazione di Brucia di Silvia Rocchi, con l’autrice e Rita Petruccioli *

19.45 Presentazione del nuovo numero della rivista antologica Crisma #3 con Gemma Vinciarelli, Silvia Rocchi e Teresa Di Martino (direttrice della rivista DWF)

20.30 Presentazione di Stelle o sparo, di Nova. L’autrice dialoga con Alessio Trabacchini (critico di fumetti) *

21.30 Presentazione di War Painters 1915-1918. Come l’arte salva dalla guerra di Laura Scarpa. Con l’autrice, Giulia Caminito(scrittrice) e Nicolette Mandarano (storica dell’arte)

* Eventi dove sarà garantito il servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana – LIS

VENERDÌ 15 GIUGNO

Tuba

18.00 Visita guidata alle mostre di Periferie Plurali Passeggiata in compagnia di una curatrice alla scoperta delle mostre della galleria diffusa.

23.00 Live painting di Rita Petruccioli & djset di Mico Contaminazione tra musica, fumetto e illustrazione.

23.45 Musica dal vivo: Juicy

Biblioteca Goffredo Mameli

18.00 Superchicche: Gloria Pizzilli incontra Alessandra Migani (curatrice d’arte).

Superchicche è un volo nel mondo di una fumettista o di un’illustratrice

19.30 Due matte parlano di… fare memoria attraverso i fumetti. Con Eva Rossetti (Il mio Salinger) e Roberta Balestrucci Fancellu(Ken Saro-Wiwa. Storia di un ribelle romantico). Due matte è una pillola di felicità, una curiosa intervista a specchio tra due autrici. Mentre si intervistano a vicenda in maniera molto informale, si ritrovano catapultate in un ruolo diverso da quello che assumono di solito nei festival, e oltre a rispondere alle domande possono finalmente farne qualcuna anche loro.

20.30 Presentazione di Corpi sonori di Julie Maroh. Con l’autrice e Antonia Caruso (attivista trans/femminista) *

21.30 Immaginari LGBTQI e fumetti: dialogo d’autore. Con Frad, Julie Maroh, Nino Giordano, Giulia Argnani, Ariel Vittori, Fabio Mancini e Nicolò Pellizzon e Giopota. Sul palco del festival un evento a più voci per restituire la complessità della narrazione delle vite e delle relazioni LGBTQI. *

*Eventi dove sarà garantito il servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana – LIS

SABATO 16 GIUGNO

Tuba

10.00 Pennelli a colazione: incontro con Alice Milani Presentazione di Marie Curie, l’autrice dialoga con Francesca Riccioni

11.00 Visita guidata alle mostre di Periferie Plurali (in lingua inglese). Passeggiata in compagnia di una curatrice alla scoperta delle mostre della galleria diffusa.

11.00 Presentazione di Haxa di Nicolò Pellizzon, l’autore dialoga con Susanna Scrivo (traduttrice)

12.00 Chicche Antiche: Tove Jansson raccontata da Anna Zani (bibliotecaria)

12.45 Pranzo a colori con Tuono Pettinato e Francesca Riccioni, gli autori di Non è mica la fine del mondo dialogano con Alessio Trabacchini

13.30 Due matte parlano di… città con Marta Baroni e Giopota.

17.00 Visita guidata alle mostre di Periferie Plurali Passeggiata in compagnia di una curatrice alla scoperta delle mostre della galleria diffusa. Visita guidata in LIS su prenotazione (bandedefemmes[at]gmail.com) *

22.30 Live painting di Una & performance delle Playgirls From Caracas. Contaminazione tra musica, fumetto e illustrazione.

23.30 Super Power Party con djset di Playgirls From Caracas.

Biblioteca Goffredo Mameli

16.15 Presentazione de I gioielli di Elsa di Sarah Mazzetti. L’autrice dialoga con Assia Petricelli (sceneggiatrice e documentarista)

17.15 Presentazione de Guardati dal Beluga magico di Daniel Cuello. L’autore dialoga con Frad

18.00 Merenda a fumetti con Sarah Mazzetti. Laboratorio per bambine e bambini: realizzazione di un fumetto-gioiello

18.00 Superchicche: Claudia Nuke Razzoli incontra Susanna Scrivo. Superchicche è un volo nel mondo di una fumettista o di un’illustratrice.

19.00 Incontro fra Eliana Albertini (autrice di Luigi Meneghello. Apprendista italiano) e Laura Fuzzi (fumettista e animatrice del film La strada dei Samouni). Le due artiste dialogano con Cristina Petrucci (Tuba)

20.00 La mia cosa preferita sono i mostri. Viola Lo Moro (Tuba) presenta il fumetto di Emil Ferris

20.30 Presentazione di Non bisogna dare attenzioni alle bambine che urlano, di Eleonora Antonioni e Francesca Ruggiero. Le autrici dialogano con Marta di Cola (Scosse) e Giulia Franchi (Scosse). *

21.30 Presentazione di Io sono Una, di Una. Laura Schettini (Società delle storiche) e Barbara Ferraro (scrittrice) dialogano con l’autrice. *

*Eventi dove sarà garantito il servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana – LIS