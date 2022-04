Earth Day, il 22 aprile è la Giornata Mondiale della Terra

Il 22 aprile si terranno le Celebrazioni italiane della 52a Giornata Mondiale della Terra, il più grande evento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta, che coinvolge ogni anno le scuole e i giovani.

La manifestazione nasce nel 1970 per sensibilizzare il mondo all’importanza della conservazione delle risorse naturali della terra e la salvaguardia dell’ambiente. Fu istituita negli Stati Uniti grazie al senatore Gaylord Nelson.

La Maratona Multimediale prodotta Earth Day Italia sarà un intreccio di storie e di progetti su scienza, ambiente, innovazione, sport, arte e scuola.

Una staffetta di voci da tutto il mondo! 13 ore interamente dedicate alla Terra e agli obiettivi dell’Agenda 2030.

Nel corso della giornata, nel modulo “Rigeneration” saranno trasmesse le interviste dei 10 Ragazzi Sindaci che il 26 e 27 febbraio 2022 hanno partecipato al Convegno di Firenze “Mediterraneo, frontiera di pace”, insieme ai Vescovi e ai Sindaci del Mediterraneo. La Maratona si aprirà con il Festival dell’Educazione alla Sostenibilità con la proposta di contenuti di alto valore culturale e di forte impatto mediatico che ha visto la partecipazione delle Scuole con il Contest IOCITENGO.

Per l’intera mattinata si susseguiranno spazi dedicati alle storie dei ragazzi di tutto il mondo e al loro impegno per il Pianeta. Cittadinanza attiva, sostenibilità, divulgazione scientifica e divertimento… per allenare la sensibilità ecologica di giovani, ragazzi e bambini. La Terra è nelle loro mani!

«La terra non appartiene all'uomo, è l’uomo che appartiene alla terra»

«Raccogli un fiore sulla Terra e muoverai la stella più distante»

«Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli».

La partecipazione delle Scuole

Le scuole avranno l’occasione di prendere parte attiva a questa iniziativa ed essere protagonisti della Giornata Mondiale della Terra.

Per partecipare alla Maratona Multimediale collegarsi al sito www.onepeopleoneplanet.it o RaiPlay direttamente dalla propria classe o in DAD.

La maratona è visibile da ogni device (lim, tablet, pc, smartphone ecc.).

Il programma completo sarà disponibile su https://www.earthdayitalia.org/