tha Supreme, da oggi su YouTube il video animato di “SCUOL4”

ROMA – Esce oggi, venerdì 8 giugno, il video di “SCUOL4”, il nuovo singolo di tha Supreme.



“SCUOL4” affronta il rapporto con l’istituzione scolastica, che per tha Supreme non è stato così proficuo, visto che ha abbandonato gli studi a soli 15 anni e mezzo per seguire il suo istinto primario: la musica. L’artista ripercorre qui le sue esperienze scolastiche, il suo vissuto, le sue impressioni e soprattutto riprende una questione molto discussa negli ultimi anni come il bullismo.

Il video di “SCUOL4” è diretto da Pietro “Boost” Polentes e Marta Sofia Marzullo, la produzione esecutiva è di Hell Raton e Slait, l’animazione è curata da Marta Sofia Marzullo e Riccardo Galimberti per Racoon Studio.

tha Supreme

tha Supreme (vero nome Davide Mattei) è considerato uno dei maggiori talenti europei tra i produttori della scena hip hop/trap. Unico nel suo stile, l’artista romano classe 2001 spicca tra gli altri per la capacità di rappare e giocare con la voce, rendendo il tutto un caleidoscopio di colori frutto di uno stile vulcanico.

Dopo aver prodotto i singoli per artisti del calibro di Salmo, Dani Faiv e Nitro, collezionando milioni di play, tha Supreme si sta dedicando al suo percorso solista, confermando delle qualità uniche che raramente si sentono in un artista della sua età. In questo caso alza ulteriormente il tiro, ideando e scrivendo il video animato in uscita oggi: un suo “viaggio mentale” – così lo definisce – che, non a caso, alla fine si scopre essere un sogno…