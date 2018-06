Con “Goalie Goalie” ai mondiali si canta con Arash, Pitbull e Nyusha

ROMA – “Goalie Goalie”, si chiama così la canzone che farà da colonna sonora hai prossimi mondiali di calcio.

Una canzone che nasce dal lavoro di squadra.

Il cantante iraniano Arash, il rapper Pitbull, la super star russa Nyusha e al produttore Blanco hanno realizzato una canzone dal forte sapore internazionale e cross-culturale, realizzata in occasione dei mondiali di calcio FIFA 2018.

Il brano sarà in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 15 giugno.

Ma verrà presentato ufficialmente dal vivo il 14 giugno in occasione della cerimonia di apertura del Campionato Mondiale di Calcio, che quest’anno si svolgerà in Russia.

“Goalie Goalie”: Chi è Arash, il cantante e autore iraniano

“Le mie più grandi passioni nella vita sono il calcio e la musica. Ho sempre creduto che se non fossi riuscito a sfondare nella musica, avrei potuto avere successo nel calcio. La FIFA World Cup è il più grande evento al mondo, che unisce persone da tutti i continenti. Il campionato che si terrà in Russia quest’anno sarà un’esperienza incredibile. Volevo diffondere più energia positiva possibile, per questo ho registrato Goalie Goalie. Sono estremamente felice ed emozionato per essere qui quest’anno e per avere la possibilità di esibirmi e supportare i giochi”.

Arash, nato e cresciuto in Iran si è poi trasferito in Svezia. Ha vinto il disco d’oro in 5 paesi e ha all’attivo collaborazioni con importanti artisti del panorama internazionale.

“Goalie Goalie”: Nyusha, super star in Russia

“La musica non ha confini. Non importa quale lingua, genere o ritmo abbia. La musica trova sempre il modo di arrivare al cuore di tutti. Con la nostra canzone vogliamo dar vita a un clima di festa per i tifosi delle Nazionali di tutto il mondo. La musica dovrebbe unirci, non importa quale sia il nostro credo o il colore della nostra pelle. Spero che la collaborazione con Pitbull, Arash e Blanco diventi un vero inno, che sappia unire le diverse culture e le persone. Ci tengo inoltre a far sapere a tutti coloro che saranno ospiti della manifestazione che i russi sono veramente accoglienti e socievoli”.

La popstar russa Nyusha è invece una delle artiste di maggior successo nel proprio paese. Ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti musicali e nel 2017 ha fatto parte dei giudici del programma televisivo The Voice Kids in Russia. Nyusha è stata inoltre nominata Ambasciatore Ufficiale della 2018 FIFA World Cup Russia.

“Goalie Goalie”: Pitbull il cantautore statunitense di origine cubana

Il decimo album di Pitbull, Climate Change e il suo primo Greatest Hits, entrambi pubblicati nel 2017, hanno recentemente raggiunto la vetta nelle classifiche di vendita in tutto il mondo.