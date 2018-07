Vegas Jones è pronto per la sua prima tournèe da protagonista

ROMA – Dopo il grandissimo successo del singolo Malibu, grazie a cui ha già conquistato la certificazione Platino, Vegas Jones, il rapper rivelazione del 2018, è pronto a salire sul palco con Bellaria: il Tour, la sua prima tournée in Italia da protagonista in 5 date che attraverserà la penisola.

LE DATE DEL TOUR

2 novembre 2018 – Napoli @ Casa Della Musica

4 novembre 2018 – Milano @ Fabrique

8 novembre 2018 – Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

9 novembre 2018 – Bologna @ Estragon

11 novembre 2018 – Roma @ Atlantico Live

Vegas Jones, la bio

Matteo Privitera, in arte Vegas Jones, classe 1994, è un rapper milanese originario di Cinisello Balsamo. Il suo nome d’arte s’ispira in parte al personaggio di Vincent Vega, protagonista del film “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino – di cui Matteo è un grande ammiratore – mentre il nome Jones è un vero e proprio tributo a Nasir Jones (NAS), noto rapper americano.

Nel 2016 firma per l’etichetta di Don Joe, Dogozilla Empire e a novembre dello stesso anno esce in free download “CHIC NISELLO”, un mixtape di 16 tracce che vanta collaborazioni con artisti del calibro di Emis Killa e Nitro. In pochi giorni l’album totalizza oltre 200.000 download, suscitando l’attenzione dell’intera scena rap italiana, del quale Vegas è senza dubbio una delle nuove leve più promettenti, la testimonianza perfetta di come le rime tradizionali possano fondersi al genere della trap, raccontando storie della vita di tutti i giorni.

A inizio 2017 pubblica il video della traccia “Trankilo”, contenuta in Chic Nisello, che oggi conta oltre 13,5 milioni di visualizzazioni su YouTube e che gli ha permesso di conquistare il primo disco d’oro della sua carriera. A giugno 2017 entra a far parte del roster di Universal Music e pubblica il singolo “Yankee Candle”. Il rapper chiude l’anno collezionando due singoli di platino e tre singoli d’oro.

Il 23 marzo è uscito il suo nuovo album “Bellaria”, registrato in Italia e mixato negli Stati Uniti, a Los Angeles. “Bellaria” prende spunto dal quartiere dove Vegas è cresciuto, dando vita ad un vero e proprio storytelling, in cui accanto alle esperienze personali, il rapper racconta di tutto l’ambiente che lo circonda e delle persone che sono cresciute insieme a lui. L’album vanta collaborazioni importanti: nel brano “Brillo” ci sono Madman & Gemitaiz, mentre in “Mamacita” troviamo Gué Pequeno.

Ad anticipare il disco è il singolo “Malibu”, pubblicato l’8 marzo e prodotto da Boston George. Il brano, che ha dominato le classifiche per più di un mese, ha già conquistato la certificazione Platino, registrando ad oggi più di 25 milioni di stream su Spotify e oltre 23,6 milioni di views su YouTube.

Dal 15 giugno, inoltre, è disponibile negli store digitali di tutto il mondo e in rotazione radiofonica “Start Again”, l’incredibile singolo che Vegas Jones ha inciso insieme ai OneRepublic. Il brano, nato dalla sorprendente collaborazione tra il rapper italiano e la band americana multiplatino, è in grado di andare oltre i confini del rap, mescolando perfettamente due generi molto diversi tra loro. Per Vegas Jones il singolo “è la dimostrazione che la passione e la dedizione possono portarti dove sembrava impensabile.”