Tormentoni estate 2018, la playlist da ascoltare sotto l’ombrellone

E’ caccia al tormentone assoluto in questa calda estate 2018. Se nel 2017 è stata la Despacito di Luis Fonsi a frantumare… i record, quest’anno ancora non è stata eletta una canzone in grado di ereditarne il martello.

I candidati ci sono, i ritmi latini non mancano.

Quale sarà il tormentone estivo del 2018?

In attesa di scoprirlo, ecco la playlist da ascoltare sotto l’ombrellone.