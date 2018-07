Ho dei grandissimi dubbi sul mio essere incinta perché ho fatto preliminari…

Salve, ho dei grandissimi dubbi sul mio essere incinta, col mio ragazzo ho sempre fatto preliminari, nulla di interno, neanche con le dita, solo sul clitoride e contatto esterno delle piccole labbra. Sono paranoica e ho sempre paura che non mi venga il ciclo. Ho avuto contatti esterni tra pene e vagina sempre senza tracce di eiaculazione, ma ho veramente paura. Sto sempre attenta ma si leggono cose strane sul come rimanere incinta. Se capita che io mi sporchi le mani le lavo subito e se lui le ha sporche non gli lascio fare nulla. So che serve un contatto interno tra dita sporche di sperma pene e vagina ma ho l’ansia comunque. Riuscite a tranquillizzarmi e darmi più consigli su come potrebbero avvenire gravidanze con preliminari? anche se dicono che non è possibile. Aiutatemi, ho veramente paura.

Anonima

Cara Anonima,

da quello che ci scrivi non ci sembra possibile un rischio per una gravidanza e per tali motivi puoi stare tranquilla.

Il contatto esterno dei genitali non può portare ad un concepimento poiché risulta necessaria una penetrazione con eiaculazione interna .

la sessualità è un’esperienza molto personale proprio perché deve rispettare la singola sensibilità di ogni uno.

E’ difficile dare indicazioni che possono essere generalizzate ed accolte indifferentemente da tutti.

Ci sembri molto scrupolosa e crediamo che tu non debba aggiungere altro a ciò che già fai.

Spesso riversiamo le ansie su situazioni che ci sembrano maggiormente gestibili, come in questo caso la contraccezione e la prevenzione del rischio di gravidanza.

Tuttavia, un’eccessiva preoccupazione potrebbe inficiare la serenità e la spontaneità del rapporto.

Leggere su internet le storie di altre persone non aiuta a trovare risposte ai propri dubbi, anzi solitamente le ansie vengono amplificate come in una lente di ingrandimento. Bisogna tener presente che ogni storia è diversa e non è possibile generalizzare.

Per tale motivo, il nostro suggerimento è quello di parlarne con il tuo ragazzo ogni volta che emergono dubbi. Insieme potrete trovare una soluzione condivisa in grado di farvi stare più sereni.

Questo spazio resta a tua disposizione per ulteriori perplessità.

Un caro saluto!