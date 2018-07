La Luna nel corso dei secoli ha ispirato artisti, poeti, cantanti e filosofi. Storie, leggende, poesie, canzoni e pensieri continuano a proliferare, in nome del fascino immortale che riesce a suscitare nell’uomo e che sfugge anche alla scienza, perché…

the dark side of the moon è proprio… the moon: la sua genesi, la sua storia. La nostra storia. Ci abbiamo messo piede, ma non sappiamo bene cosa abbiamo calpestato

E mentre i potenti mezzi della scienza terrestre scoprono ogni giorno migliaia di nuovi corpi celesti, nascosti negli anfratti dello spazio, piccoli pianeti gemelli del nostro, ce n’è uno lì nel cielo: sempre lì, visibile ad occhio nudo. Lo vediamo, l’abbiamo toccato. Ma non sappiamo, ancora, davvero, chi sia, la Luna.