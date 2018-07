Potrebbe esser si davvero instaurata una gravidanza o è solo frutto della mia immaginazione?…

Le scrivo perché sono molto spaventata e ansiosa e non riesco a tranquillizzarmi…

Salve, le scrivo perché sono molto spaventata e ansiosa e non riesco a tranquillizzarmi. Il 31 Maggio (17 esimo giorno di ciclo) ho avuto un rapporto protetto ( con profilattico controllato alla fine del rapporto) poi ho fatto anche del sesso anale senza profilattico ma con eiaculazione avvenuta fuori. Il 10 Giugno ( 27 esimo giorno di ciclo) nuovamente secondo lo stesso procedimento. L’unica cosa che mi preoccupa è che il mio ragazzo ha eiaculato sulla mia spalla. Non so perché mi sono venuti i dubbi che possa essere colato fino alle zone esterne tipo grandi labbra. Io non ho la certezza di questo non sono sicura che sia colato perché apparentemente non mi sembrava. Nel caso in cui fosse successo è possibile che si istauri una gravidanza in questo modo? Aggiungo che il 12 Giugno quindi 29 esimo giorno mi è arrivato il ciclo è stato un po meno abbondante ma con più grumi e all’8 giorno ancora avevo delle perdite rossine-marroncine. Ho paura non so cosa pensare. Potrebbe esser si davvero instaurata una gravidanza o è solo frutto della mia immaginazione? Mi scuso se mi sono dilungata ma ho molta paura. Aspetto una sua risposta.

Grazie.

Alessia, 20 anni

Cara Alessia,

da quanto scrivi non c’è motivo di preoccuparsi. In primo luogo non vi è stata una perdita di liquido seminale interna alla vagina e non è possibile che dalla tua spalla gli eventuali spermatozoi abbiano potuto addirittura raggiungere l’ovocita da fecondare! In secondo luogo, il fatto che tu abbia avuto le mestruazioni indica in maniera definitiva che non vi è nessuna gravidanza in corso. Capiamo che a volte la sessualità diventi fonte di forti emozioni e di grandi paure, ma proprio per evitare ansie elevate sarà importante informarsi e cercare di capire come funziona il proprio corpo. Se vorrai potrai consultare alcuni articoli presenti nella nostra rubrica online “SeSso è meglio”, sperando che possano aiutarti a chiarire alcuni dubbi. Infine, anche per stare più tranquilla ti consigliamo di proteggere anche i rapporti anali con il profilattico, il quale può fungere da barriera non solo per eventuali perdite ma anche nel caso di infezioni.

Un caro saluto!