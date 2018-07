Le nuove avventure dell’antieroina Gertrude in “Odio Favolandia 3”

Dal 26 luglio appuntamento in libreria e fumetteria con la memorabile saga di Skottie Young

Roma – È coloratissima, strampalata e irresistibile: si tratta della saga di Skottie Young intitolata "Odio Favolandia" che tra poco arriverà in librerie e fumetterie con il volume numero tre.

Da piccola Gertrude è stata invitata a visitare il magico mondo di Favolandia. Per tornare a casa doveva solo trovare la chiave magica che apre la porta tra i mondi, ma sono passati ventisette anni, Gert è invecchiata dentro, ma da fuori sembra ancora una bimba, e della chiave non c’è traccia. La sua guida, Larry, ormai la dà per persa, e la Regina Cloudia, monarca di tutta Favolandia, trama per farle perdere lo status di Ospite, che le impedisce di sbarazzarsi della pestifera ex mocciosa.

“Odio Favolandia volume tre”, pubblicato in Italia da Skottie Young, ancora una volta, ci regala cinque capitoli memorabili e pieni di riferimenti attuali. Inizia così questa folle avventura dell’antieroina cinica e impaziente. In, pubblicato in Italia da Bao Publishing , Gert continua a cercare improbabili vie di fuga ma le resta una sola possibilità: diventare buona, ripulendo la sua immagine e cercando la redenzione. Il livello di crudeltà di cui è capace però rende questo piano assurdo e disperato.

Skottie Young, nato nel 1978 a Fairbury, Illinois, è uno scrittore, fumettista e illustratore di libri per bambini. Tra i lavori per cui è più conosciuto, le serie Marvel Rocket Raccoone Giant Size: Little Marvel, le variant cover Little Marvel e l’adattamento a fumetti de Il meraviglioso mondo di Oz, best seller nelle classifiche del New York Times. La sua collaborazione con la Marvel inizia nel 2000, quando realizza i disegni di alcuni episodi della serie X-Men e l’intera serie in sei uscite New Warriors: Reality Ceheck. Oltre queste, mette la propria arte al servizio di personaggi storici quali Deadpool, Spider-Man e Rocket Raccoon. Nel 2013, su testi di Neil Gaiman, realizza le illustrazioni del libro per ragazzi L’esilarante mistero del papà scomparso. Nel 2016 crea la serie Odio Favolandia, portata in Italia dalla Casa editrice BAO Publishing. Nel 2010, Il meraviglioso mondo di Oz si è aggiudicato due Eisner Awards come “Best Limited Series” e come “Best Publication for Kids”. Nel 2011, lo stesso titolo ha visto Skottie Young vincitore dell’Eisner Award come “Best Penciler/Inker”.