Buongiorno, so che sono abbastanza ansiosa e lo ammetto..e probabilmente anche questa è una delle mie paranoie! Ho scoperto che la sabbietta del mio gatto ha all’interno il carbone vegetale attivo che so che interferisce sulla pillola (io prendo Yaz). Io non ne vengo mai a contatto diretto (nel senso che non tocco mai la sabbietta per pulirla o per metterla al gatto) ma il mio dubbio è: il gatto camminandoci dentro e poi girando per casa/divano, ECC..può far sì che magari toccando dov’è passato il gatto (anche se non c’è sabbietta in giro) e poi mangiando, la cosa possa interferire con la mia pillola?

Sicuramente non mangio e non prendo integratori al carbone vegetale attivo!

Grazie mille

Luna, 21 anni

Cara Luna,

effettivamente l’assunzione di carbone vegetale può ridurre l’assorbimento di una parte della pillola, diminuendone la sicurezza contraccettiva, ma basta distanziare l’assunzione del carbone prendendolo 3 ore dopo la pillola e almeno 12 ore prima della successiva.

Detto ciò la descrizione che ci fai è altamente improbabile che possa causare un rischio poiché tale rischio può essere rappresentato solo da un assunzione orale di carbone. Nel tuo caso si tratta di quantità ridotte che si disperdono nell’aria e sicuramente non vi è un passaggio tra gli oggetti e le tue mani, e qualora vi fosse non è paragonabile ad un’assunzione orale di carbone vegetale.

Ti consigliamo perciò di rasserenarti e visto che sai, come tu stessa scrivi di essere abbastanza ansiosa, potresti provare a gestire l’ansia in questa situazione provando un po’ a razionalizzare.

Un caro saluto!

26 luglio 2018