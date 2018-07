Dopo il quinto e ultimo gg di assunzione dell’antibiotico ècomparso dello spotting…

Buongiorno,

assumo regolarmente la pillola anticoncezionale Mercilon da ca un anno e mezzo.

A causa di un ascesso ho iniziato ad assumere clavulin giovedì sera. Nel pomeriggio avevo avuto un rapporto, è considerato a rischio?

Dopo il quinto e ultimo gg di assunzione dell’antibiotico è comparso dello spotting beige/rosaceo, è una normale conseguenza dell’antibiotico?

Grazie mille

Luna, 25 anni

Cara Luna,

l’amoxicillina, che è uno dei principi attivi del Clavulin, può ridurre l’efficacia dei contraccettivi orali perchè le alterazioni della flora intestinale prodotte dall’antibiotico possono ridurre l’assorbimento dell’estrogeno presente nel contraccettivo. Però, di fatto, gli studi sinora condotti hanno dimostrato che tale effetto non si riflette automaticamente in una minor efficacia della pillola. Quindi il rapporto avuto prima dell’assunzione non è a rischio e le perdite che hai avuto possono essere correlate a questo abbassamento degli estrogeni, ma non rappresentano un problema.

Però date le serie conseguenze di una gravidanza indesiderata, è comunque raccomandabile informare il medico che si utilizza un contraccettivo orale per essere correttamente informati sulla possibilità di interazione con antibiotici, e sulla eventuale necessità di utilizzare metodi contraccettivi aggiuntivi durante la terapia antibiotica e fino a 7 giorni dopo la sospensione.

Un caro saluto!

27 luglio 2018