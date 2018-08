Buonasera,

vi vorrei chiedere una informazione riguardo la pillola anticoncezionale. La mia ginecologa, causa ovaio multifollicolare, mi ha prescritto Drosure. Mi ha detto di iniziare a prenderla il primo giorno del ciclo che m sarebbe venuto a breve, così diceva poichè quando mi aveva fatto la visita, aveva visto che avevo ovulato, e così ho fatto. Leggendo nel foglietto illustrativo c’è scritto che la protezione in questo caso c’è fin da subito. Così qualche giorno dopo, al 5° confetto, mi è successo di avere un rapporto non protetto col mio ragazzo. E’ stato interrotto però molto prima dell’eiaculazione, però prima di questo ce n’era stato un altro, col preservativo però, e lui non si era pulito, tra un rapporto e l’altro. Adesso però pensavo che fino a lunedì, ossia il gg prima che iniziassi a prender la pillola, avevo preso l’amoxicillina per qualche giorno. So che gli antibiotici abbassano l’effetto della pillola, e ora c’ho un tarlo che non riesco a levarmi dalla testa. Se io ho finito gli antibiotici lunedì (li ho presi 2 volte al gg x tre gg), e martedì ho iniziato la pillola, sabato quando sono successe quelle penetrazioni, c’è comunque il rischio che possa esser rimasta incinta? La pillola, avrà fatto cmq, il suo discreto effetto, nonostante gli antibiotici presi fino al giorno prima dell’inizio del blister, oppure no? Il rischio che abbia ovulato appena finite le mestruazioni, non dovrebbe essere alto, o sbaglio?

Grazie mille per l’attenzione.

Anonima

Cara Anonima,

effettivamente il trattamento antibiotico con amoxicillina può ridurre l’efficacia anticoncezionale dei contraccettivi orali (riduzione dell’assorbimento). Di solito, si raccomanda di adottare misure di contraccezione aggiuntive all’associazione estroprogestinica (ad esempio il preservativo) per tutta la durata della terapia e fino ad una settimana dopo, oppure di astenersi dai rapporti per quel periodo.

Dal momento che hai terminato l’antibiotico il giorno prima l’inizio del blister, in condizioni generali dovremmo valutare la possibilità che ci sia stata una riduzione dell’effetto contraccettivo, ma il rischio gravidanza rimane sempre basso, poiché nel primo rapporto hai usato il preservativo, nell’altro l’eiaculazione non è stata interna. Inoltre, presumibilmente, non eri nel periodo ovulatorio.

Capiamo la tua apprensione e, se vuoi stare più tranquilla, ti consigliamo di chiamare la tua ginecologa così potrà rassicurarti e darti dei consigli più mirati per il futuro.

Noi restiamo a tua disposizione per eventuali altre richieste.

Un caro saluto!

14 agosto 2018