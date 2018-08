Irama re dell’estate 2018: Nera il brano più ascoltato su Spotify

Spotify rivela la classifica delle Hit estive proclamando ufficialmente IRAMA re dell’estate 2018. Il giovane cantautore è primo in Italia con “Nera”, canzone con più streaming a livello nazionale.

Per questa estate, infatti, è il singolo di esordio del vincitore di Amici ad aggiudicarsi il primo posto dei brani più ascoltati in streaming.

Con “Nera”, certificato doppio disco di platino, IRAMA si consacra uno dei protagonisti più importanti del panorama della musica italiana.

Il video, uscito l’11 luglio, a oggi ha totalizzato oltre 40 milioni di visualizzazioni incorniciando così il momento d’oro che sta vivendo il cantante, che è volato in Finlandia in questi giorni per la registrazione del nuovo album.

“Plume” (doppio Platino) l’album di IRAMA uscito l’1 giugno per Warner Music, ha debuttato al #1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei dischi più venduti in Italia ed è rimasto in vetta per 10 settimane.

Il TOUR



Continua il grandissimo successo di pubblico di IRAMA anche per il suo tour “LIVE 2019”, (esaurite subito le date 2018, con la prima tappa prevista il 24 novembre a Roma) il tour in arrivo a marzo del prossimo anno.

Dopo il sold out delle date di Roma e Venaria, registra il tutto esaurito anche a Firenze per la data del 22 marzo.