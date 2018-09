Boy de Chanel, la linea make up su misura per lui

Roma – Che l’uomo oggi sia talvolta più vanesio della donna è ormai assodato e Chanel Beauté lo sa benissimo. La maison francese sta infatti lanciando sul mercato una linea cosmetica fatta a posta per lui. Niente a che vedere con la miriade di prodotti dedicati all’universo femminile, Boy de Chanel, questo il nome della linea beauty per gli uomini, propone al momento soltanto tre prodotti.

Un fluido colorato, un balsamo labbra e una stilo per le sopracciglia, tutti racchiusi in un’irresistibile packaging dal colore blu opaco. «Una collezione che accompagna gli uomini nella loro routine quotidiana per un’immagine più curata ed una maggiore fiducia in se stessi» fanno sapere dalla maison. Insomma Chanel non esagera e comincia dalle basi, con prodotti semplici e facili da utilizzare perché anche l’uomo fa i conti con stanchezza e imperfezioni.

Boy de Chanel sbarcherà a settembre in Corea del Sud, per scoprirla in Italia e nel resto del mondo bisognerà invece aspettare novembre.