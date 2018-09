Thegiornalisti, dal 7 settembre il nuovo singolo New York

LOVE



Manca pochissimo all’uscito del nuovo, attesissimo album della band: “LOVE” sarà disponibile in streaming, nei digital store e nei negozi – nel formato CD e vinile – dal 21 settembre.



La band ha già annunciato la tracklist dell’album:

“Overture”, “Zero stare sereno”, “New York”, “Una casa al mare”, “Controllo”, “Love”, “Milano Roma”, “L’ultimo giorno della terra”, “Questa nostra stupida canzone d’amore”, “Felicità puttana”, “Dr.House”.

Il nuovo album esce a due anni di distanza da “COMPLETAMENTE SOLD OUT” – l’ultimo disco della band pubblicato a ottobre 2016 che d’allora continua a rimanere stabile nella TOP 100 dei dischi più venduti in Italia e ad agosto 2018 è ancora nella top 10 della classifica album di iTunes. Il successo di “Completamente Sold Out”. Con il loro sound i Thegiornalisti hanno segnato la scena musicale, abbattendo le barriere tra la scena indipendente e il mercato mainstream, inaugurando una nuova fase del pop italiano.

LOVE TOUR



Dal 21 ottobre i Thegiornalisti saranno live nei palazzetti con il LOVE TOUR, che con quattro mesi di anticipo rispetto al suo inizio ha già registrato numerosissimi sold out, annunciando così ulteriori date per soddisfare l’altissima domanda del pubblico. Date come quella di Milano e Bari sono state raddoppiate mentre la data di Roma, i cui biglietti sono stati polverizzati in poche settimane, è stata triplicata. Anche le nuove date di Milano e Roma sono andate sold out in pochissimo tempo!

Ecco le date annunciate:

19 ottobre 2018 – Vigevano @Arena (data zero)

21 ottobre 2018 – Torino @ PalaAlpitour

23 ottobre 2018 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

24 ottobre 2018 – Firenze @ Nelson Mandela Forum SOLD OUT

27 ottobre 2018 – Roma @ PalaLottomatica SOLD OUT

28 ottobre 2018 – Roma @ PalaLottomatica SOLD OUT

31 OTTOBRE 2018 – Bari @ Palaflorio SOLD OUT

2 novembre 2018 – Bari @ Palaflorio SOLD OUT

3 novembre 2018 – Napoli @ Palapartenope SOLD OUT

8 novembre 2018 – Genova @ RDS Stadium

10 novembre 2018 – Padova @ Kioene Arena SOLD OUT

11 novembre 2018 – Montichiari (BS) @ PalaGeorge

18 novembre 2018 – Milano @ Mediolanum Forum SOLD OUT

19 novembre 2018 – Milano @ Mediolanum Forum SOLD OUT

21 novembre 2018 – Roma @ PalaLottomatica SOLD OUT

Il tour è organizzato da Vivo Concerti.

I biglietti di LOVE TOUR sono disponibili su www.ticketone.it

Thegiornalisti

I Thegiornalisti sono la più importante rivelazione della musica italiana degli ultimi anni: hanno dato il via al nuovo pop italiano, conquistando classifiche di vendita e radiofoniche.

Hanno ottenuto oltre 30 certificazioni tra dischi d’oro e dischi di platino; il loro singolo “Riccione” (certificato quattro volte disco di platino digitale) è considerato il tormentone dell’estate 2017.

La band conta oltre 162 milioni di stream su Spotify e oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube.

I singoli “Questa nostra stupida canzone d’amore”, “Felicità Puttana” e “New York” aprono i lavori a “LOVE”, il nuovo album in uscita il 21 settembre. A ottobre partirà il LOVE tour nei principali palazzetti italiani, che a distanza di 4 mesi dal suo inizio ha già registrato più della metà delle date sold out.