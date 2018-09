I Måneskin aprono il concerto degli Imagine Dragons a Milano

Con la personalità, il carisma e il loro sound unico i Måneskin sono pronti ad esibirsi dal vivo nella line up di “Milano Rocks” il 6 di settembre in apertura a Imagine Dragons, per una speciale data estiva durante la più importante manifestazione italiana all’insegna del rock, che vedrà protagonisti anche The National e Franz Ferdinand il 7 settembre e 30 Seconds To Mars l’8 settembre.

Numeri da record



Gruppo rivelazione dell’ultimo anno, i Måneskin stanno continuando a collezionare riconoscimenti: 30 date sold out, 50.000 biglietti venduti in poche ore, oltre 19 milioni di views su YouTube, più di 61 milioni di streaming su Spotify, doppio disco di platino per il loro inedito “Chosen”, un platino per l’omonimo EP di debutto e un’altra certificazione platino per il primo esplosivo singolo in italiano uscito a marzo, “Morirò da re”, (Sony Music), che ha debuttato al n.1 su iTunes e che, a sei mesi dall’uscita, è ancora nella top 25 della classifica FIMI.

Il brano conta 22 milioni di streaming su Spotify e anticipa il nuovo disco in uscita a ottobre e la nuova tournée, in partenza a novembre (info: www.vivoconcerti.com).

Sui social del gruppo una voce sensuale e misteriosa di donna accompagna video in bianco nero che ogni volta svelano un dettaglio. La voce racconta e indica la strada, è un fil rouge che invita il pubblico alla scoperta del nuovo disco.

Måneskin

I Måneskin sono un gruppo romano composto da quattro ragazzi tra i 17 e i 19 anni: Damiano (cantante), Victoria (bassista), Thomas (chitarrista) ed Ethan (batterista). Il nome viene dal danese, paese d’origine della bassista, e significa “chiaro di luna”. Alcuni dei componenti si conoscono fin dai tempi delle medie, ma è solo nel 2015 che i ragazzi iniziano a suonare insieme. Il sound della band è caratterizzato dalle diverse influenze musicali dei membri: un mix di rock, rap/hip hop, reggae, funky e pop, il tutto tenuto insieme dalla voce soul di Damiano, frontman del gruppo. Tutto ciò si rispecchia anche nel look della band, grazie al loro gusto ricercato che caratterizza lo stile di ogni membro. Durante i live show di X Factor 11, i giovani artisti hanno avuto modo di distinguersi e di colpire l’immaginario del pubblico, mostrando un’insolita padronanza del palco, estremamente notevole vista la giovanissima età. “Chosen”, il loro primo inedito, presentato durante il programma, conta milioni di streaming e visualizzazioni ed è stato certificato doppio platino. “Chosen” è anche il nome dell’EP di debutto, edito a dicembre 2017 da Sony Music e prodotto da Lucio Fabbri, che è stato certificato platino a soli due mesi dall’uscita. La band ha registrato sold out in poche ore di tutte le 21 date del primo tour prodotto da Vivo Concerti (febbraio/aprile 2018). A marzo 2018 è uscito il nuovo singolo “Morirò da Re” (Platino), che anticipa il nuovo album in uscita in autunno e il nuovo tour che partirà a novembre (info: www.vivoconcerti.com) .

Imagine Dragons

Formati nel 2009 da Dan Reynolds, il chitarrista Wayne Sermon, il bassista Ben McKee e il batterista Daniel Platzman, gli IMAGINE DRAGONS hanno guadagnato un enorme seguito dopo aver pubblicato una serie di EP indipendenti. Dopo essere stati messi sotto contratto da Alex Da Kid per la sua KIDinaKORNER (su etichetta Interscope) e aver pubblicato un EP “Continued Silence” (2012) dal quale è stato estratto il singolo “It’s Time” (2 volte disco di platino), arriva nello stesso anno l’album di debutto “NIGHT VISIONS” che entra alla posizione n°2 della Top 200 Billboard Chart.

“NIGHT VISIONS” catapulta la band ai vertici di tutte le classifiche vendendo 5.3 milioni di copie nel mondo ottenendo la certificazione di disco di PLATINO in ogni angolo del pianeta e ORO in Italia. L’album, inoltre, si piazza al n° 1 su Spotify in tutto il mondo diventando l’album più ascoltato del 2013. A trainare il disco sarà il singolo “RADIOACTIVE” 9 volte disco di platino in USA e singolo di platino in Italia, che fa vincere alla band un Grammy nella categoria “Best Rock performance” del 2014 e viene proclamato dalla rivista Rolling Stone migliore hit rock dell’anno. Il brano è inoltre la canzone rock più venduta in digitale nella storia della classifica americana di tutti i tempi, risultato questo che ha fatto entrare gli IMAGINE DRAGONS nella storia della chart USA. Nel disco anche il singolo “DEMONS”, che oltre ad essere stato uno dei brani più programmati dalle radio nel 2014 ha venduto più di 3.9 milioni di copie ed è stato certificato 4 volte platino nel nostro paese.

Il secondo album platino SMOKE + MIRRORS ha debuttato al #1 nella classifica Billboard Top 200 album. L’ultimo album, EVOLVE, uscito il 23 giugno 2017 per Universal Music, ha riscosso un grandissimo successo in Italia, grazie anche ai singoli “THUNDER” (4 platino), “BELIEVER” (4 platino) e “WHATEVER IT TAKES” (platino).