Zic torna con il nuovo singolo “Stavo apparecchiando”

“Il titolo la dice lunga, molti accennano a un sorriso quando capiscono che non si tratta di uno scherzo, ma questo è il bello, quel momento è unico proprio perché, come tante cose che facciamo quando siamo in casa da soli, è un po’ ridicolo, crediamo di non essere visti da nessuno, non temiamo giudizi e perciò non abbiamo niente da dimostrare.

Quando ho scritto questa canzone ero solo a casa mia, stavo apparecchiando la tavola per mangiare una pasta al sugo che mi ero preparato, volevo dimostrare a me stesso che stavo benissimo anche da solo, che non avevo bisogno di nessuno, perciò quale titolo migliore della verità?”