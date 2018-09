Thegiornalisti, online il nuovo singolo “New York”

LOVE TOUR

Dal 21 ottobre i Thegiornalisti saranno live nei palazzetti con il LOVE TOUR, che con quattro mesi di anticipo rispetto al suo inizio ha già registrato numerosissimi sold out, annunciando così ulteriori date per soddisfare l’altissima domanda del pubblico. Date come quella di Milano e Bari sono state raddoppiate mentre la data di Roma, i cui biglietti sono stati polverizzati in poche settimane, è stata triplicata. Anche le nuove date di Milano e Roma sono andate sold out in pochissimo tempo!

Ecco le date annunciate:

19 ottobre 2018 – Vigevano @Arena (data zero)

21 ottobre 2018 – Torino @ PalaAlpitour

23 ottobre 2018 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

24 ottobre 2018 – Firenze @ Nelson Mandela Forum SOLD OUT

27 ottobre 2018 – Roma @ PalaLottomatica SOLD OUT

28 ottobre 2018 – Roma @ PalaLottomatica SOLD OUT

31 OTTOBRE 2018 – Bari @ Palaflorio SOLD OUT

2 novembre 2018 – Bari @ Palaflorio SOLD OUT

3 novembre 2018 – Napoli @ Palapartenope SOLD OUT

8 novembre 2018 – Genova @ RDS Stadium

10 novembre 2018 – Padova @ Kioene Arena SOLD OUT

11 novembre 2018 – Montichiari (BS) @ PalaGeorge

18 novembre 2018 – Milano @ Mediolanum Forum SOLD OUT

19 novembre 2018 – Milano @ Mediolanum Forum SOLD OUT

21 novembre 2018 – Roma @ PalaLottomatica SOLD OUT

Il tour è organizzato da Vivo Concerti.

I biglietti di LOVE TOUR sono disponibili su www.ticketone.it