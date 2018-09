Con una masturbazione clitoridea possono esserci rischi?…

salve, se il mio ragazzo era in pantaloncini e io svestita mi strusciavo sul suo pene, può succedere qualcosa? con “penetrazione” con vestiti? Se mi finisce dello sperma addosso e lavandolo via con l’acqua e sapone, il bagnato va in vagina ho possibilità di rimanere incinta?

Con una masturbazione clitoridea? rispondete a tutto perfavore

Anonima

Cara Anonima,

la fecondazione può avvenire attraverso un rapporto completo con eiaculazione interna, in assenza di contraccettivi, nel periodo fertile della donna. Con il solo petting è veramente difficile se non impossibile che ci siano rischi significativi a meno che non sia inserito in vagina un dito sporco di sperma appena eiaculato, sempre che la donna si trovi nel suo periodo fertile. Nello specifico se la penetrazione arriva con indumenti, slip, pantaloncini o altro rendono il passaggio ancora più difficile, è vero che gli spermatozoi generano la vita ma non hanno tutti questi super poteri, non possono attraversare le barriere ed esposti ad agenti atmosferici come aria, pelle, sudore, saponi, lenzuola o indumenti muoiono in poco tempo in quanto non ci sono nè le temperature nè il ph adeguato alla loro sopravvivenza. Con la masturbazione clitoridea non ci sono rischi in quanto è esterna e il liquido preseminale non dovrebbe contenere spermatozoi attivi.

E’ importante vivere l’intimità in maniera serena altrimenti diventa una prigione di ansie e timori, per questo è sempre utile che vi confrontiate rispetto ai diversi metodi contraccettivi che soddisfano le diverse esigenze. Questo vi aiuterebbe a sentirvi più liberi ma anche più sicuri.

Un caro saluto!

14 settembre 2018