Rosetta, due anni fa la fine di una missione straordinaria [VIDEO]

Il giorno X è arrivato. Dopo 12 anni, 6 mesi e 28 giorni dal lancio, quando in Italia erano le 12. 40 del 30 settembre 2016, 67P/Churyumov-Gerasimenko ha accolto Rosetta sulla sua superficie.

Due anni fa iniziava così il nostro approfondimento sulla fine della missione Rosetta. Era l’epilogo di una straordinaria avventura nel cosmo.

Rosetta è stata la principale missione Cornerstone del programma ESA Horizon 2000 per l’esplorazione dei corpi minori del Sistema Solare. Il suo obiettivo è stato studiare l’origine delle comete e le relazioni tra la loro composizione e la materia interstellare, per meglio comprendere l’origine del sistema solare.

Dopo il lancio, avvenuto il 2 marzo 2004 dalla base spaziale europea di Kourou (Guiana Francese), Rosetta ha effettuato tre flyby della Terra (2005, 2007, 2009) e uno di Marte (2007). Ma ha anche messo a segno due sorvoli ravvicinati di asteroidi: Steins nel 2008 e Lutetia nel 2010.

Subito dopo la sonda è entrata in stato di ibernazione: per la parte del viaggio più lontana dal Sole, infatti, i suoi pannelli non potevano garantire sufficiente energia agli strumenti e apparati di bordo.

Il profondo letargo di Rosetta è durato 31 mesi; si è poi svegliata automaticamente, comandata da un suo orologio interno e senza segnali provenienti dalla Terra, il 20 gennaio 2014. Dopo il risveglio, Rosetta ha continuato l’avventura con un’altra tappa fondamentale: il rendez-vous del 6 agosto 2014 con la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, che ha scortato lungo il tragitto del suo avvicinamento al Sole e sulla quale, il 12 novembre successivo, ha fatto atterrare il lander Philae.