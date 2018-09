Asia Argento, Fedez cambia idea: “Teniamola a X Factor”

“Io la terrei”.

A poche ore dall’ultima puntata delle Audizioni di X Factor 12, Fedez parla di Asia Argento e del suo eventuale ritorno nel programma.

Durante un’intervista per RTL 102.5, il rapper ammette di aver cambiato pensiero sul futuro dell’attrice al tavolo dei giudici, spiegando che adesso si parla di lei in termini di competenze nel suo ruolo.

“Giustamente, quando Sky e Fremantle insieme ad Asia hanno scelto di comune accordo di non farla più partecipare, la scelta era giustificata dal fatto che tutto lo scandalo che si era creato metteva in ombra la gara in sè, ci sarebbe stato il rischio che per tutta l’edizione si sarebbe parlato solo del caso Asia e non dei concorrenti.

Ad oggi la situazione è cambiata, non se ne parla più, se ne parla in altri luoghi dove si sono fatti siparietti trash che si potevano evitare secondo me (Barbara D’Urso a Pomeriggio 5?, ndr). Si è creata una cloaca enorme, le persone secondo me si sono anche un po’ stufate di questa cosa e parlano solo della competenza di Asia in quanto giudice. Se il giudice deve essere veramente un valore aggiunto e un acceleratore di risultati per i ragazzi, Asia in questo momento incarna perfettamente questi due elementi”