Buon Compleanno Google! Gira la ruota della fortuna per i suoi 19 anni

ROMA – Buon compleanno Google! Spegne oggi 20 candeline il motore di ricerca più famoso e utilizzato al mondo. Tanto popolare che la parola google (to google, googlare) è entrata in un po’ tutti i vocabolari.

Storia di un colosso…

In realtà, però, Google non nasce veramente il 27 settembre 1998. Per risalire al suo arrivo online bisogna tornare indietro al 1997 e precisamente al 15 settembre.

In quel giorno venne registrato il marchio ufficialmente e lanciato il progetto, un giorno che cambiò per sempre il futuro delle ricerche su internet. Allora perché si festeggia proprio oggi? Big G si è sempre distinto per i suoi successi e il 27 settembre è la giornata che ne ricorda uno.

Dal 2005 si è scelta per festeggiare il primo risultato di Google: il record di pagine indicizzate dalla sua nascita, avvenuta – in realtà – il 4 settembre del 1998 quando Larry Page e Sergey Brin fondarono la società.



Il progetto Google viene creato all’università di Standford dove Page e Brin si conobbero. Inizialmente, ovviamente, non fu battezzato con il nome attuale.

Si chiamava BackRub l’embrione utilizzato sui server dell’ateneo per circa un anno. Poi il trasferimento, perché erano troppe risorse della rete universitaria occupate dal motore di ricerca. Il 15 settembre dell’anno dopo la richiesta di registrazione del marchio “Google”. È l’inizio di una nuova era.

Il nome che nasce da un gioco di parole e da un errore

Ma perché la scelta è caduta proprio sul nome Google? L’idea arriva da un gioco di parole utilizzato dai matematici.

La parola “googol”, infatti, è usata in matematica per indicare un 1 seguito da cento 0. Una sorta di metafora grazie a cui Brin e Page speravano di riuscire a comunicare l’intento di Google: catalogare una quantità potenzialmente infinita di informazioni su Internet. Obiettivo centrato in pieno. Già alla fine del 1998, secondo la rivista “PC Magazine”, Google era il miglior motore di ricerca esistente. Insomma, un destino segnato fin dall’inizio.

In realtà, la parola Google è un errore. Page e Brin non sapevano come si scrivesse “googol” e quando una collega in facoltà fece loro notare che “google” non fosse scritto bene era ormai troppo tardi. Il marchio era registrato con il nome che l’ha reso famoso.

Infinite informazioni, infiniti successi…

Il trend positivo di Google, quindi, dura ormai da 20 anni. Oltre ad essere il motore di ricerca più utilizzato, è anche quello che ha lanciato più prodotti correlati, quasi stabilendo un vero e proprio monopolio in rete. Gmail, Google Chrome, Google +, Google Maps i featuring più famosi. Poi, l’acquisto vincente di YouTube nel 2006 e lo sviluppo del sistema operativo Android l’anno successivo.

Una strategia di diversificazione che dà ogni anno risultati più che positivi. Lampante è il risultato ottenuto nel 2012. Anno in cui Google supera Microsoft in fatto di guadagni. Il suo valore capitale in borsa, alla chiusura, era di 249,19 miliardi di dollari contro i 247,44 di Microsoft.