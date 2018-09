Lil Wayne festeggia il suo compleanno con il nuovo album, Tha Carter V

ROMA – È disponibile da oggi Tha Carter V, undicesimo album di studio di Lil Wayne. Una data scelta non a caso dal rapper che, proprio oggi, festeggia il suo 36esimo compleanno.

Ultimo capitolo della storica serie di album del rapper americano, iniziata con il primo “Tha Carter” nel giugno 2004, per poi interrompersi nell’agosto 2011 con “The Carter IV”. Il primo annuncio di “Tha Carter V” risale al 2012, ma solo oggi, giorno successivo al trentaseiesimo compleanno di Lil Wayne, il disco atteso per anni raggiunge finalmente i fan di tutto il mondo.

Il disco arriva 7 anni dopo The Carter IV. Un periodo lungo in cui Wayne ha lavorato con tanti artisti. Il risultato è una tracklist piena di featuring. Da XXXTentacion a Nicki Minaj, passando per Travis Scott, Kendrick Lamar e Snoop Dogg.

L’album sarebbe dovuto uscire nel 2015 ma una dura causa legale contro la sua ex etichetta discografica Cash Money ha fatto posticipare la release.

“Tha Carter V” segna il ritorno sul palcoscenico di un’artista riconosciuto a livello internazionale come il “Miglior Rapper di Sempre” e rapidamente divenuto un’icona di stile e un punto di riferimento nella scena hip-hop mondiale.

La tracklist

I Love You Dwayne

Don’t Cry (feat. XXXTENTACION)

Dedicate

Uproar

Let It Fly (feat. Travis Scott)

Can’t Be Broken

Dark Side of the Moon (feat. Nicki Minaj)

Mona Lisa (feat. Kendrick Lamar)

What About Me (feat. Sosamann)

Open Letter

Famous (feat. Reginae Carter)

Problems

Dope N****z (feat. Snoop Dogg)

Hittas

Took His Time

Open Safe

Start This S**t Off Right (feat. Ashanti & Mack Maine)

Demon

Mess

Dope New Gospel (feat. Nivea)

Perfect Strangers

Used 2

Let It All Work Out