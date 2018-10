Morgan torna a X Factor 12 al posto di Asia Argento?

Non solo Asia Argento sarebbe stata definitivamente esclusa da X Factor, ma a sostituirla sarebbe niente meno che Marco Castoldi, in arte Morgan.

E’ quanto appreso da TV Blog, che lancia una nuova e piccante indiscrezione sul caso.

Se fosse confermato, Sky e Fremantle avrebbero scelto di mantenere tutto “in famiglia” (Morgan e Asia hanno avuto una figlia durante la loro relazione di 7 anni).



Ma soprattutto, richiamerebbero come giudice proprio chi ha più volte demolito pubblicamente il talent.



Morgan è stato uno dei giudici più amati di X Factor, fin dalla nascita del programma.

Poi, nel 2014, la decisione di abbandonare definitivamente il programma, un divorzio non proprio felice.

Morgan è tornato proprio recentemente a parlare del talent, utilizzato parole decisamente al vetriolo: “Non sarà facile vedermi di nuovo al banchetto dei gelatai di X Factor. E non è bello come tutto è degenerato: era partito come uno show nobile; ora è una cosa squallida e patinata”.

E’ davvero possibile questa riconciliazione tra X Factor e Morgan?

Nel frattempo, la maggior parte del pubblico chiede a gran voce il ritorno di Asia Argento.