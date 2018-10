Prendo la pillola Drospil, ormai da quasi due anni...

Salve, sono una ragazza di 22 anni, ho trovato la vostra email su internet. Volevo chiedere un parere. Prendo la pillola ormai da quasi due anni. Dopo aver finito una giornata pienissima ero stanca morta e mi sono addormentata dimenticando così di prendere la pillola della terza settimana, l’ho presa appena me ne sono ricordata però erano passate le 12 ore. Poi, sapevo che non dovevo fare la pausa, ma anche li mi sono dimenticata e l’ho fatta, iniziando poi il nuovo blister regolarmente. Ho avuto poi un rapporto completo con il mio ragazzo. Assumo la pillola drospil.

Volevo chiedere: Ero protetta o no per il rapporto?

Secondo lei rischio qualcosa?

La ringrazio.

Anonima

Cara Anonima,

rispetto a quanto riferisci ci sembra che non vi sono rischi rispetto ad una gravidanza. La dimenticanza di una sola pillola nella terza settimana è ben tollerata e comunque l’hai assunta, anche se dopo le dodici ore. Per le prossime volte sarebbe opportuno, se dovesse ricapitare, non effettuare la pausa da sospensione ed iniziare subito il nuovo blister, proteggendo i rapporti, per i sette giorni successivi, in modo tale da evitare qualsiasi rischio. Inoltre se il rapporto è avvenuto dopo la pausa di sospensione con l’inizio del nuovo blister, anche in questo caso non dovrebbe essere presente alcun rischio. Se proprio vuoi toglierti ogni dubbio puoi anche effettuare un test di gravidanza dopo 12/14 giorni il rapporto a rischio. Sperando di aver chiarito i tuoi dubbi ti invitiamo a scriverci nuovamente per qualsiasi dubbio, saremo lieti di rispondere alle tue perplessità.

Un caro saluto!

4 ottobre 2018