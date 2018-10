Non ho provato quel gran piacere di cui parlano le mie amiche...

Salve sono una ragazza di 17 anni, e molto inesperta sul sesso!!

L’altro giorno ho avuto il mio rapporto con il mio ragazzo ma diciamo che a parte il dolore non ho provato quel gran piacere che tutte le mie amiche parlano?? che è ho sbagliato in qualcosa o sono strana io o non mi piace abbastanza il mio ragazzo??’ Che posso fare per provare il piacere di cui tutte parlano ??? grazie carissimi esperti.

Lolli, 17 anni

Cara Lolli,

è frequente avere questi dubbi quando si inizia ad avere rapporti sessuali.

La sessualità in realtà dovrebbe essere considerata come un lungo percorso che non ha inizio solo con il primo rapporto ma ancor prima, attraverso la reciproca conoscenza psico-fisica. Allo stesso tempo, questo non si esaurisce in quell’unico episodio ma ha modo di svilupparsi nel corso del tempo.

Non c’è un’età per concludere questo percorso perché si possono trovare livelli sempre nuovi di conoscenza.

Per tali motivi, non devi preoccuparti di aver provato poco piacere, questo è molto comune e soprattutto normale.

Un rapporto sessuale implica un coinvolgimento non solo fisico ma anche psicologico ed il raggiungimento del piacere non è solo una questione legata alla sensorialità fisica ma è strettamente connesso agli aspetti emotivi.

La prima volta si può essere inconsciamente tesi e preoccupati e quindi il piacere fisico può collocarsi in secondo piano.

Spesso si tende a mitizzare la sessualità, soprattutto la prima volta, riservando per tale esperienza grandi aspettative. Forse le tue amiche nel parlarne in termini così estremamente positivi fanno una sintesi di quello che può essere l’esperienza della prima volta vista da una prospettiva globale. La bellezza legata all’emozione del primo rapporto può positivamente condizionare tale vissuto.

Ti suggeriamo di darti del tempo e di non limitarti dandoti un’etichetta di problematicità: “non provo piacere”. Vedrai che ogni volta ci sarà qualcosa di nuovo da scoprire e questo ti renderà sempre di più consapevole del tuo corpo.

Speriamo di averti fornito spunti di riflessione utili.

Un caro saluto!

4 ottobre 2018