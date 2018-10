Alessandra Amoroso festeggia 10 anni di carriera con un tour speciale

Un tour speciale che toccherà tutte, ma proprio tutte, le regioni d’Italia. E’ questo il regalo ai fan di Alessandra Amoroso per festeggiare insieme i suoi 10 anni di carriera.



“Questo tour per me sarà un lungo abbraccio che mi porterà in tutta l’Italia” scrive su Facebook. “Saranno 20 tappe come 20 le regioni perché voglio arrivare a casa di tutti, per festeggiare questi 10 anni di musica e vita insieme!”