Mi affligge una preoccupazione, la mia compagna è in ritardo con il ciclo…

Salve, mi affligge in questi giorni una preoccupazione. La mia compagna è in ritardo con il ciclo e non poco tempo fa abbiamo fatto l’amore con coito interrotto. Lei ha avuto, prima del presunto ciclo,segni spotting con perdite marroni. Ora saranno 7 giorni di ritardo ma l’altro giorno ha avuto delle perdite di sangue rosso accesso. Mi chiedevo a che cosa era riferito? A l’arrivo del ciclo o qualcos’altro… Mi servirebbe

anche qualche consiglio perché non so cosa fare. Grazie mille, attendo risposta.

Giovanni

Caro Giovanni,

ovviamente, come ben saprai, il coito interrotto non è un metodo contraccettivo sicuro e affidabile, soprattutto se il rapporto non protetto è avvenuto nei giorni fertili della donna (intorno al 11°-18° giorno del ciclo). Questo perchè non sempre è facile riuscire a controllare il proprio corpo soprattutto in momenti di grande piacere.

Lo spotting di cui parli è normale, una sintomatologia che spesso può presentarsi prima dell’arrivo delle mestruazioni.

Ora sarebbe importante sapere se il ciclo della tua ragazza è solitamente regolare o meno e la durata delle perdite di sangue rosso vivo di cui parli, perché potrebbe essere un ciclo più breve, ma che può escludere il rischio di una gravidanza indesiderata.

Ad ogni modo, per tranquillizzarvi e recuperare serenità potete effettuare un test di gravidanza, facilmente acquistabile in farmacia, che toglierà ogni dubbio. Per le esperienze future vi consigliamo di utilizzare il preservativo dall’inizio alla fine del rapporto oppure potreste valutare di scegliere uno tra i diversi metodi contraccettivi in commercio che meglio rispecchiano le vostre esigenze. Solo così potete vivere una sessualità serena e rilassata, ma soprattutto priva di rischi.

Se ti va, insieme alla tua ragazza, potete consultare anche la nostra rubrica “Se So è meglio” dove troverai molti articoli riguardanti la sessualità. Speriamo intanto di essere riusciti ad esserti d’aiuto, torna pure a scriverci quando vuoi.

Un caro saluto!

8 ottobre 2018