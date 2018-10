Ho preso la pillola e tre ore dopo ho avuto una scarica di diarrea...

Cari esperti, vorrei che mi chiariste un dubbio. Sabato sera ho avuto un rapporto completo. Alle 21 ho preso la pillola NOVADIEN come al solito (sono alla prima settimana). Alle 23:45, quindi quasi tre ore dopo, ho avuto una scarica di diarrea forte. Le feci non erano proprio liquide tipo acqua però abbastanza molli. Ho avuto solo UNA scarica di diarrea. Non ho preso la pillola di scorta perché non ho avuto altre scariche. Posso però stare tranquilla di non rimanere incinta? O mi devo preoccupare? Come mi devo comportare in questi casi?

Grazie anticipatamente. Cordiali saluti

Anonima

Caro Anonima,

da quello che ci descrivi sembra una situazione un pò complessa in quanto non vi sono state scariche ripetute e non è stato un episodio violento. Il bugiardino della tua pillola specifica, se nelle 3-4 ore successive all’assunzione della pillola si hanno episodi di vomito o diarrea, si rischia di non assorbire i principi attivi della contraccezione e quindi di essere esposti ad una possibile gravidanza; in questi casi è importante assumere entro le 12 ore una nuova pillola da un blister di scorta.

Ora ci sembra che la tua situazione sia un pò al limite in quanto c’è stato un rapporto completo, nella prima settimana del blister, quindi il periodo più vulnerabile in aggiunta c’è stato l’episodio di diarrea. Per fugare ogni dubbio ti consigliamo di rivolgerti al tuo ginecologo o a un consultorio vicino casa in tempi brevi, così, a seguito di esami diagnostici specifici sapranno dirti come comportarti, quindi se è il caso o meno di prendere un contraccettivo d’emergenza.

Speriamo d’esserti stati d’aiuto e se ti va torna a scriverci per sapere come vanno le cose.

Un caro saluto!

8 ottobre 2018