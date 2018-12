Spider-Man: Un nuovo universo, arriva oggi al cinema

La pellicola racconta la storia divertente ed emozionante di Miles: un ragazzino amante della street art e della musica. Ogni giorno deve fare i conti con la scuola – un mondo troppo stretto per lui – e con il padre troppo severo ma buono. Quando tutto sembra sempre monotono nella sua quotidianità, si ritrova con dei super poteri che non riesce ad usare perché non crede in se stesso. Il ragazzino però capisce che può farcela e insieme ad altri cinque supereroi inaspettati sconfigge i “cattivi” e salva la città.