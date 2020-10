Barezzi Festival, tre giorni per far rifiorire la musica italiana

Teatro Regio di Parma la quattordicesima edizione – tutta italiana – del Una rassegna intitolata ‘Gemme’ per richiamare l’attenzione di tutti sull’esigenza di ‘rifiorire’. In scena, dal 12 al 14 novembre, il meglio del panorama artistico nazionale, dai nomi più affermati alle promesse più brillanti in circolazione: Brunori Sas in esclusiva con La Toscanini NEXT, Andrea Laszlo De Simone, Massimo Volume, Colapesce e Dimartino, Pop X, Margherita Vicario, Colombre, Fadi, Ettore Giuradei, Valentina Polinori, Guido Maria Grillo e William Manera. Roma – Va in scena alla quattordicesima edizione – tutta italiana – del Barezzi Festival. In scena,il meglio del panorama artistico nazionale, dai nomi più affermati alle promesse più brillanti in circolazione:

Rifiorire alla miglior musica insomma e farlo in sicurezza, nel completo rispetto delle nuove misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19. Trarre ispirazione dalle difficoltà contingenti per cercare di rigenerarsi e rinnovare la propria filosofia: questo è lo spirito che Barezzi mette in campo per il 2020. Come le gemme di rinnovamento, che sopravvivono anche alle stagioni più sfavorevoli, il festival torna a parlare al futuro in una versione rimodulata ma fedele ai suoi valori di sempre: creare dialogo attraverso la musica, dare spazio e opportunità di espressione ai talenti, favorire le contaminazioni e le sperimentazioni.