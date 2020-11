Il mondo del fumetto è online con i webinARF di #Qualcosaltro

Contemporaneamente ai webinARF! gli organizzatori di ARF! lanciano anche “COme VIte Distanti. Compendium. Sei mesi dopo”.

È un albo speciale di 36 pagine, prodotto in una tiratura limitatissima, frutto del lavoro di autrici e autori straordinari, che arricchiscono il volume realizzato durante il lockdown con nuove visioni, tavole inedite, contenuti extra e con tanti altri progetti che, mentre nasceva COme VIte Distanti, sono stati realizzati in parallelo da altri fumettisti, illustratori, autrici, autori, collettivi.

Questa nuova pubblicazione si fregia della copertina di Danijel Zezelj (autore anche della prima storia The heart of a robot), dell’introduzione della Dott.ssa Marta Branca, Direttore Generale dello Spallanzani e di una serie di contenuti inediti. Il Compendium sarà acquistabile in due versioni: online solo il 20, 21 e 22 novembre oppure in modalità “combo” abbinato alle ultime copie di «COme VIte Distanti» in vendita negli stessi 3 giorni, in quattro esclusivi punti vendita di Roma: Forbidden Planet (Re di Roma), Libreria Giufà (San Lorenzo), FOX Gallery (Largo Argentina) e Nero di China (Colli Albani).

Tutto il ricavato andrà ancora una volta a sostegno dell’INMI Lazzaro Spallanzani di Roma.