Madame svela i primi 3 featuring del suo disco (sono 9 in tutto!)

ROMA – Comincia a prendere forma il primo disco di Madame, in uscita il 19 marzo. La rapper – che ha stupito con la sua partecipazione al Festival di Sanremo – ha iniziato a svelare qualche dettaglio in più sul lavoro omonimo. Sedici le tracce in tutto tanto per cominciare, tra queste “Voce”, il brano portato in gara.



I featuring

La notizia più ricca, però, riguarda il capitolo collaborazioni. Sono ben nove nel disco e hanno come protagonisti gli artisti più rilevanti della scena attuale. Madame, al secolo Francesca Calearo, ha pubblicato i nomi dei primi tre: Carl Brave, Rkomi e Fabri Fibra (protagonista del singolo “Il mio amico”).