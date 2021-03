Wrongonyou annuncia il tour: “Sono io live”. Ecco il calendario

ROMA – Wrongonyou non vede l’ora di tornare a cantare live e annuncia il ‘Sono io live’, il tour che lo porterà in giro per l’Italia a fine anno.

Il calendario

Alle tappe di Milano e Roma originariamente previste a febbraio 2020 e in sospeso da allora, si aggiungono altre cinque date: il tour partirà infatti il 5 novembre da Bari e arriverà il 6 novembre a Santa Maria a Vico (Caserta), il 27 novembre a Torino, il 29 novembre a Milano, il 4 dicembre a Roma, il 10 dicembre a Bologna e l’11 dicembre a Roncade (Treviso).

Venerdì 5 novembre 2021 || Bari @ Officina degli Esordi – NUOVA DATA Sabato 6 novembre 2021 || Santa Maria a Vico (CE) @ SMAV – NUOVA DATA Sabato 27 novembre 2021 || Torino @ Circolo della Musica – NUOVA DATA Lunedì 29 novembre 2021 || Milano @ Santeria Toscana 31 Sabato 4 dicembre 2021 || Roma @ Monk Venerdì 10 dicembre 2021 || Bologna @ Locomotiv Club – NUOVA DATA Sabato 11 dicembre 2021 || Roncade (TV) @ New Age Club – NUOVA DATA

I biglietti

I biglietti disponibili a partire dalle ore 12 di martedì 16 marzo su vivoconcerti.com e dalle ore 12 di domenica 21 marzo in tutte le rivendite autorizzate.

Il nuovo album

I concerti prendono il nome da ‘Sono io’, il nuovo album di inediti, uscito per Carosello Records il 12 marzo dopo la partecipazione di Wrongonyou nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Il disco è stato anticipato proprio dalla canzone in gara ‘Lezioni di volo’.